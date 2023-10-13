الهيئة الدولية لدعم فلسطين: قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن هناك انحياز أمريكي سافر يصل إلى التواطؤ والشراكة الكاملة بإرسال حاملة طائرات وفتح مخازن السلاح أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف “عبد العاطي” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه يجب على المجتمع الدولي وجميع دول العالم التحرك الشعبي بالوقوف تضامنًا مع قطاع غزة، مؤكدا أن كل تأخير في دعم غزة يعني مزيدًا من الـشـهـداء والجرحى والدمار والتهجير القسري والعقوبات الجماعية.

الشعب الفلسطيني

ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب انتهاكات وجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وينفذ تهجيرًا واسعًا لقرابة مليون فلسطيني ويطلب منهم إخلاء منازلهم، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عاجز عن التدخل في حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس الشرعية الدولية.

المجتمع الدولي

وتابع أن انعدام الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية عن المواطنين في غزة حول القطاع إلى منطقة منكوبة، مشددًا على أن المجتمع الدولي فشل في محاسبة قادة الاحتلال وجنوده على جرائمهم بحق المدنيين في غزة.