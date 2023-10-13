الاتحاد الإفريقي يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أعرب الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء اندلاع أعمال العنف في فلسطين، مؤكدًا أنها أسفرت عن "عواقب وخيمة" على حياة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، على فشل الجهود الدولية طويلة المدى لحل الأزمة، قائلا "أرغب في التذكير بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقوق الدولة المستقلة وذات السيادة، وأنها هي السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم " .

من جانبها، دعت وزارة الخارجية التنزانية، الفلسطينيين والإسرائيليين، إلى ضبط النفس والوقف الفورى للتصعيد حفاظا على الأرواح.

وقالت الوزارة - في بيان - "ندين كافة أشكال العنف، ونشعر بالحزن حيال عائلات الفلسطينيين والإسرائيليين الذين فقدوا أرواحهم".

بدورها، دعت جنوب أفريقيا إلى وقف العنف، مشددة على أن المنطقة في حاجة ماسة لعملية سلام ذات مصداقية، وحثت الأطراف المعنية على استئناف المحادثات بشأن حل الدولتين.

وأفادت حكومة جنوب أفريقيا في بيان "تسعى جنوب أفريقيا إلى ضمان سلام دائم يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل، ضمن حدود عام 1967 المعترف بها دوليا، وعاصمتها القدس الشرقية".

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