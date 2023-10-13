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فرنسا تفرق تظاهرات لدعم فلسطين بالخراطيم والغاز المسيل صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر قادر على النمو
الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تفرق تظاهرات لدعم فلسطين بالخراطيم والغاز المسيل

بوابة الوفد الإلكترونية

فرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين، ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق روسيا اليوم.

وخرج مئات الأشخاص المنددين بالحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص مساء الخميس في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، حاملين الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا شعارات كتب عليها "أوقفوا إسرائيل!" وهم يهتفون: "إسرائيل قاتلة!"، "كلنا فلسطينيون".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجريدة الورقية