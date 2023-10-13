فرنسا تفرق تظاهرات لدعم فلسطين بالخراطيم والغاز المسيل

فرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين، ورفضها للحرب التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وفق روسيا اليوم.

وخرج مئات الأشخاص المنددين بالحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين رغم قرار السلطات الفرنسية حظرها.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص مساء الخميس في ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية، حاملين الأعلام الفلسطينية، كما رفعوا شعارات كتب عليها "أوقفوا إسرائيل!" وهم يهتفون: "إسرائيل قاتلة!"، "كلنا فلسطينيون".