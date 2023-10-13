وفاة مزارع وإصابة آخر في معركة بالأسلحة النارية بالمنشاه

شهدت قرية أولاد سلامة دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية نتج عنها وفاة مزارع في بداية العقد الخامس من العمر عقب وصوله المستشفى المركزي إثر إصابته بطلق ناري بالصدر وإصابة مزارع آخر بجرح رضي بفروة الرأس يقيمان بناحية بندار الغربية دائرة مركز جرجا وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة ومتوفـى ومصاب بناحية أولاد سلامة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أبو السعود . ج . ح . س" 43 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالصدر وتم نقله لمستشفى المنشاه المركزي وتوفـى عقب وصوله و"رأفت . ع . ع . ا" 49 سنة مزارع مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس ومقيمان بناحية بندار الغربية / دائرة مركز جرجا و"عاطف . ا . ع . ع" 45 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة / دائرة مركز العسيرات .

وطرف ثان عم الثالث من الطرف الأول "سعد . ع . ع . ح" 65 سنة مزارع ومقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات و"علي . ع . م . ح" 33 مزارع ومقيم بناحية المحامدة القبلية / دائرة مركز سوهاج .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول التي أودت بحياته من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض زراعية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .