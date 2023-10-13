بن غفير يوزع آلاف الأسلحة على سكان المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أنه قام بتوزيع آلاف الأسلحة على سكان المستوطنات الشمالية، فيما أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقًا، الإسرائيليين وهم يستلمون الأسلحة.

وشوهد الوزبر المتطرف بن غفير، مساء الخميس، وهو يوزع بنادق هجومية على الإسرائيليين الذين يعيشون بالمستوطنات في الضفة الغربية، فيما أكد التقارير الإعلامية إن بن غفير وصل إلى الضفة.

وذكر بن غفير، على حسابه الرسمي في "إكس": "وصلت، الخميس، إلى نقطة توزيع الأسلحة في وادي يزرعيل".

وأضاف: "تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح من أصل نحو 20 ألف قطعة، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة".

أكد أنه "جرى خلال اليومين الماضيين توزيع نحو ألفي قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية".

أشار بن غفير إلى أنه في اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في المزيد من المستوطنات.

ويأتي تسليح المستوطنين في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. ويخشى متابعون أن يمتد القتال بين الطرفين إلى مناطق أخرى.

وبالإضافة إلى البنادق، تشمل المشتريات خوذا وسترات واقية من الرصاص، وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أمر بن غفير بشراء 10 آلاف قطعة سلاح لتزويد المستوطنين بها "للدفاع عن أنفسهم"، وذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حماس".

وفي آخر التطورات، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال نحو 50 فلسطينيًا، خلال عمليات دهم شملت مدنًا فلسطينية عدة في الضفة الغربية المحتلة، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي الخليل ونابلس.

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