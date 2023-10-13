التحذيرات الإسرائيلية تجبر الأونروا على نقل مركزها لجنوب غزة

بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء شمال غزة ومغادرة سكانها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أنها نقلت مقر عملياتها المركزي وموظفيها الدوليين إلى جنوب القطاع.

وفيما تواصل الوكالة عملياتها الإنسانية ودعم موظفيها واللاجئين الفلسطينيين، دعت الأونروا على منصة "إكس"، السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا بما في ذلك المدارس.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا طالب خلاله نحو نصف سكان غزة بإخلاء شمال القطاع والتوجه إلى جنوبه.

وصباح الجمعة أمر الجيش "كافة سكان مدينة غزة" بإخلائها والتوجه إلى جنوب القطاع، وذلك مع دخول الحرب مع حركة حماس يومها السابع.

ودعا الجيش في بيان "كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة"، مؤكدا أنه "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح بذلك".

وأكد الجيش للسكان ضرورة "التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم"، مشددا على أنه "ممنوع الاقتراب من منطقة السياج (الحدودي) مع إسرائيل".

هجوم بري وشيك

وتشير الخطوات الإسرائيلية توازيا مع شن غارات عنيفة على غزة، إلى هجوم بري وشيك على القطاع متوقع خلال ساعات.

وكانت مناطق واسعة من قطاع غزة غرقت في الظلام بعد توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بسبب نفاد الوقود منذ الأربعاء.

كما تعطلت خدمات الإنترنت والاتصالات والمياه على نطاق واسع.

يذكر أن الصراع تفجر منذ السبت الماضي، بعدما شن مقاتلون من حماس هجوما مباغتا وتسللوا نحو مستوطنات إسرائيلية برا وبحرا وجوا.

فيما توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"سحق" حركة حماس.

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