تزامنًا مع صلاة الجمعة.. إسرائيل تمنع الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى

قبيل صلاة الجمعة، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بفرض قيود شديدة على المسجد الأقصى ومنعت المُصلين من الوصول إليه، وسط توتر أمني شديد ونشر المئات من عناصر الشرطة في محيط مدينة القدس وشوارعها.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة إن قوات الاحتلال وضعت متاريس حديدية على أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة من القدس المحتلة، ونشرت المئات من عناصر شرطتها في محيط المدينة وشوارعها، وقامت بتفتيش المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت عددًا منهم من الوصول إلى المسجد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، أن البلدة القديمة مُحاصرة تمامًا، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح لمن هم فوق سن السبعين فقط بالوصول إلى المسجد الأقصى.

النفير العام

وكانت حماس قد دعت الفلسطينيين إلى النفير العام، اليوم الجمعة، احتجاجا على القصف الإسرائيلي للقطاع، وحثتهم على التوجه إلى المسجد الأقصى، ومواجهة القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان يدعو إلى "النفير العام"، حثت حماس الفلسطينيين على "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى والاعتكاف فيه طيلة يوم الجمعة".

وجاء ذلك بعد الدعوات الإسرائيلية إلى سكان قطاع غزة بإخلاء شمال القطاع من السكان والذهاب إلى الجزء الجنوبي منه تمهيدا لعمل عسكري كبير.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرً لسكان قطاع غزة، حذر فيه سكان المدينة بإخلاء المدينة والتوجه جنوبًا، وذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة أن إخلاء أكثر من مليون نسمة ينذر بوضع كارثي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "تويتر"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو "كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".

يذكر أن إسرائيل تقصف غزة بالضربات الجوية ونيران المدفعية ردا على هجوم حماس عليها هذا الأسبوع والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص، فيما قتل أكثر من 1500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

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