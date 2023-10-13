9 أطباء بكفر الشيخ يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة

انطلقت صباح الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ ويتنافس مرشحان على مقعد النقيب، الدكتور أحمد الجنزوري والدكتور وائل أبوالمجد محمد" و3 على مقعد العضوية فوق السن، و4 على مقعد العضوية تحت السن ، وذلك داخل مقر النقابة بجوار مستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف قضائي كامل.

شهدت اللجان منذ الصباح اقبال كبير لبدء عملية التصويت في الانتخابات ، حيث استقبلت النقابة الفرعية للأطباء بكفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، دون أي مشاكل تعيق إدلاء الأطباء بأصواتهم في الانتخابات، التي ينتظر أن تسفر عن انتخاب النقيب العام، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقيب الفرعي، ونصف مجلس النقابة الفرعية.

أما المرشحون على مقعد العضوية فوق السن «أكثر من 15 عاما» هم الدكتور إبراهيم عبد المنعم، والدكتور أحمد مصباح بيومي، والدكتورة أماني باشا.

والمرشحون تحت السن «أقل من 15 عاما» هم : الدكتور رامي أحمد شهاب الدين، والدكتور سعد محمد سعد، والدكتور محمد فكري، والدكتور محمود زيدان.