المحامين تنعى المستشار عادل الشوربجي النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض

نعى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة، المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض.

ونشرت النقابة العامة للمحامين بيانا قالت فيه: " بصادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة المستشار عادل الشوربجى النائب الأول السابق لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى، ورئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

