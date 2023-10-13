خارج من فيلم أكشن..القاء فتاة من سيارة مسرعة بطريق 6 أكتوبر

تواصل جهات الأمن بمحاافظة الجيزة، تكثيف جهودها لكشف ملابسات القاء فتاة بملابس ممزقة من داخل سيارة مسرعة على طريق مدينة 6 أكتوبر، لتُصاب بالعديد من الالإصابات البالغة.

وكانت تفاصيل الحادث بدأت بتلقي أجهزة الأمن بمدينة أكتوبر، بلاغًا من أحد المواطنين مفاده العثور على فتاة وسط الشارع شاهدها تسقط من داخل سيارة تسير بسرعة فائقة، لترتطم بالأرض ما أسفر عن إصابتها بالعديد من الإصابات البالغة.

كما أضافت الشاهد المُبلغ أنه توجه نحوها فوجد بها عدة إصابات بالغة ولكنها مازلت على قيد الحياة، وحال بوصول رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 عاما، وترتدي ملابس ممزقة، وبها إصابات إثر سقوطها من داخل سيارة ملاكي تسير بسرعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من رجال المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسبابها ومناقشة الفتاة عندما تسمح حالتها الصحية لذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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عقوبة الشروع في إنهاء الحياة

فيما نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.