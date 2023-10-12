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الخميس 12 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الزراعي "أسيوط - سوهاج"

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

شهد الطريق الزراعي بين محافظتي أسيوط وسوهاج، داخل مركز أبو تيج، حادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح وكدمات مختلفة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية والإسعافات الأولية، وتم إعداد محضر بالواقعة لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بأسيوط، بحدوث تصادم بين سيارتين خاصتين وأخرى نصف نقل، ووقوع إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف ورجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث. وتبين وقوع الحادث وإصابة 8 أشخاص برضوض وكدمات وسحجات مختلفة على أجسادهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والعناية الطبية والإسعافات الأولية. وتم إعداد محضر بالعرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات في الحادث، التي أمرت رجال المباحث الجنائية بمباشرة التحقيقات في الحادث لتوضيح ملابساته.

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