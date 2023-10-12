إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق الأوسطي

شهد الطريق الأوسطي أمام بالم هيلز اتجاه السويس، إصابة ٧ أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وعلى الفور توجهت جهات الأمن مدعمة بـ 6 سيارات إسعاف لمقر الحادث.

تقلت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على الطريق الأوسطي أمام هيلز اتجاه السويس، و على الفور إنقلت قوات الأمن لمقر البلاغ برفقة عربات الإسعاف، وبالفحص تبين إصابة 7 اشخاص إثر حادث الإنقلاب.

وتم إسعافهم وتقديم الرعاية الصحة اللازمة لهم، تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

الإدارة العامة للمرور

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.