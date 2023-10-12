إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بطريق الطور ابورديس

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكي اليوم الخميس بطريق الطور ابورديس الطريق الساحلي القديم بعد سهل القاع ب 15ك اتجاه ابورديس بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العنانى، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق ابورديس الدولى الطريق الساحلي القديم بعد سهل القاع ب 15ك اتجاه ابورديس - وعلي الفور تم الدفع بـ 2 سياره أسعاف لنقل المصابيين إلى مستشفى ابورديس العام العام.

وأسفر الحادث عن إصابة :-

1/محمد سليمان سليم 20 عام

اشتباه كسر بالضلوع

2/ سليمان عودة حسين

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابورديس العام لتلقي العلاج - وتم إخطار النيابة لتولي التحقيق.