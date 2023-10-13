اليوم..7 مباريات في تصفيات يورو 2024

تستأنف اليوم الجمعة مباريات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا، على رأسها مواجهة نارية بين منتخب هولندا وفرنسا، والبرتغال في مواجهة سلوفاكيا.





ويلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره هولندا اليوم الجمعة على ملعب يوهان كرويف أرينا ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الثانية، بتصفيات يورو 2024 في التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



يمتلك منتخب هولندا في رصيده 9 نقاط وهو نفس رصيد اليونان لكن من 4 مباريات فقط بينما لعبت باقي منتخبات المجموعة 5 لقاءات.



على الجانب الآخر يسعى منتخب الديوك الفرنسي صاحب الصدارة بـ 15 نقطة بخطف نقاط المباراة الثلاث والإقتراب من حسم بطاقة التأهل لليورو بشكل رسمي.



بلجيكا ضد النمسا



في نفس الجولة يحل منتخب بلجيكا ضيفا على النمسا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ارنست هاييل في التاسعة إلا ربعا بتوقيت القاهرة، بالمجموعة السادسة، كما يلتقي بنفس المجموعة إستونيا ضد اذريبجان في السادسة مساءً.



البرتغال ضد سلوفاكيا



و في المجموعة السابعة يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره سلوفاكيا على ملعب الدراجاو في الساعة التاسعة إلا ربعا بينما يواجه منتخب إيسلندا نظيره لوكسمبرج على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم بنفس التوقيت، فيما يلتقي ليشتنشتاين ضد البوسنة والهرسك على ملعب رينبارك.





