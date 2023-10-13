الليلة.. صدام مثير بين هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية مساء اليوم الجمعة إلى ملعب “يوهان كرويف أرينا" لمتابعة المواجهة القوية بين منتخبي هولندا وفرنسا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

يدخل المنتخب الهولندي اللقاء بحثاً عن تحقيق الفوز وإقتناص وصافة المجموعة من المنتخب اليوناني صاحب المركز الثاني.

ويمتلك منتخب هولندا في رصيده 9 نقاط وهو نفس رصيد اليونان لكن من 4 مباريات فقط بينما لعبت باقي منتخبات المجموعة 5 لقاءات.

على الجانب الآخر يسعى منتخب الديوك الفرنسي صاحب الصدارة بـ 15 نقطة بخطف نقاط المباراة الثلاث والإقتراب من حسم بطاقة التأهل لليورو بشكل رسمي.

وحقق منتخب فرنسا الفوز في جميع مبارياته السابقة في التصفيات تحت قيادة مدربة ديديه ديشامب.

موعد مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 في العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وفرنسا

تنقل مباراة هولندا وفرنسا في تصفيات يورو 2024 بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.