الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سجل مواجهات هولندا وفرنسا قبل صدام تصفيات يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024” موقعة من العيار الثقيل عندما يصطدم منتخبا هولندا وفرنسا، في الجولة السابعة من التصفيات القارية.

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جمهور الهلال يهاجم لوكاكو رغم مدحه للأزرق

ملعب امستردام آرينا يستقبل موقعة هولندا وفرنسا المقررة مساء الجمعة عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات فرنسا وهولندا 

تقابل منتخبا فرنسا وهولندا في 29 مباراة حقق خلالها الديوك الفرنسي الفوز في 15 مباراة، مقابل 11 انتصارًا للطواحين الهولندية، بينما تعادلا في ثلاث مواجهات.

ويتفوق منتخب هولندا في السجل التهديفي بواقع 60 هدفا مقابل 56 لمنتخب فرنسا.

وكان منتخب الذهاب في التصفيات الأوروبية الحالية قد انتهت لصالح منتخب فرنسا برباعية نظيفة.

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