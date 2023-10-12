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الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مخطط مطار أبها الجديد.. يستوعب 13 مليون مسافر

بوابة الوفد الإلكترونية

مطار أبها الجديد، تصدر مؤشر البحث العالمي جوجل في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إطلاق السعودية المخطط العام له.

فيما أعلنت السعودية، إطلاق المخطط العام لمطار "أبها" الدولي الجديد، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنويا، مقارنة بـ 1.5 مليون مسافر في الوقت الحالي، بزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية.

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كما كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

 

 

مطار أبها الجديد وهوية معمارية مع تراث عسير


مطار أبها الجديد سيبنى بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، وستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، ويتضمن أيضا إنشاء جسور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر.


كما سيتم بناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.

فيما يستهدف مخطط مطار أبها الجديد تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حالياً، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة.


تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة

 

وسيحتوي مطار أبها الجديد 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

بينما يهدف المطار للمساهمة في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات التي تتبناها المملكة والمتسقة مع رؤية 2030، كاستراتيجية عسير "قمم وشيم"، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف لزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر.

الجريدة الورقية