رابط التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
طرحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال على رتبة جندي، مؤكدة أن التقديم على وظائفها يتم بشكل إلكتروني.
وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
وأعلنت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية أن التقديم على وظائفها العسكرية الشاغرة يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 29 ربيع أول 1445ه/ 14 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة خمسة أيام، مؤكدة أنه يمكن التسجيل بمؤهلات أعلى من الثانوية العامة على رتبة جندي، على أن يكون التقديم عبر منصة أبشر بوابة التوظيف Jobs.sa.
ضوابط التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية
وأوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية أن هناك عدد من الشروط والتنبيهات الخاصة بالتقديم لابد أن يطلع عليها المتقدم على الوظائف قبل التسجيل فيها، ومنها:
- في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه.
- رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.
- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ألا يكون المتقدم محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف.
- ألا يكون المتقدم مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
- ألا يكون المتقدم موظفًا في أي جهة حكومية، أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.
- أن يكون المتقدم لائقا طبياً للخدمة العسكرية.
- أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 40 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
- أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها ثانوية عامة أو ما يعادلها.
- أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم، ويتناسب مع الوزن.
- أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.
- أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة.
- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
- أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من خمس سنوات لحملة شهادة الثانوية العامة.