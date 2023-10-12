رابط التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

طرحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، عدد من الوظائف العسكرية الشاغرة للرجال على رتبة جندي، مؤكدة أن التقديم على وظائفها يتم بشكل إلكتروني.

وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

وأعلنت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية أن التقديم على وظائفها العسكرية الشاغرة يبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 29 ربيع أول 1445ه‍/ 14 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة خمسة أيام، مؤكدة أنه يمكن التسجيل بمؤهلات أعلى من الثانوية العامة على رتبة جندي، على أن يكون التقديم عبر منصة أبشر بوابة التوظيف Jobs.sa.

ضوابط التقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية

وأوضحت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية أن هناك عدد من الشروط والتنبيهات الخاصة بالتقديم لابد أن يطلع عليها المتقدم على الوظائف قبل التسجيل فيها، ومنها: