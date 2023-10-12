مشروع البحر الأحمر.. سياحة جديدة في السعودية بلا أي قيود

يبحث العديد من السعوديين، على محركات موقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مشروع البحر الأحمر، بالتزامن مع افتتاح المشروع في وقت سابق من هذا الأسبوع، واستقبال الزوار مع جميع أنحاء العالم.

مشروع البحر الأحمر

افتتاح مشروع البحر الأحمر

كان قد أعلن مشروع البحر الأحمر في السعودية، يوم الإثنين الماضي، عن افتتاح الوجهة بشكل رسمي، داعيًا السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة المشروع.

مشروع البحر الأحمر: عدد زوار بنهاية العام سيصل إلى 450 زائر سنويًا

فيما توقع جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، وصول عدد زوار المشروع بنهاية المرحلة الأولى العام المقبل إلى 450 ألف زائر سنويًا.

مشروع البحر الأحمر

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية، أن افتتاح المرحلة الأولي بنهاية العام المقبل نتوقع 350 ألف زائر سنويا في البحر الأحمر و100 ألف في مشروع أمالا، لافتًا إلى أن العام الأول للتشغيل يكون النمو بطيئا مع افتتاح 3 منتجعات فقط، والتي تصل سعتهم إلى 250 غرفة فقط وهو رقم ليس بالكبير.

وأضاف باغانو، في تصريحات صحفية له، أن هناك ثلاثة منتجعات في المرحلة التجربية حالياً، بدوأ بالفعل في استقبال الضيوف من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن نظام الحجز مفتوح الآن في سانت ريجيس و"Six Senses"، و"نحن نقوم بالحجز بالفعل، وسيبدأ وصول الضيوف الأوائل بحلول نهاية هذا الشهر.

مشروع البحر الأحمر يسمح بارتداء البكيني والحجز بدون زواج

مشروع البحر الأحمر

في وقت سابق، نقل موقع “Hotelier”، تصريحات عن كبيرة مديري قطاع التسويق السياحي في شركة البحر الأحمر للتطوير، لوريدانا بيتينات، والتي أكدت عدم وجود قيود على النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية”.

وأضافت بيتينات، أنه يتعين علينا ارتداء العباءة، ويسمح للمرأة بالقيادة، ولن يكون هناك تمييز بين دخول النساء والرجال إلى أي مرفق في أي مكان، موضحة أن لن تكون هناك مشكلة في البقاء في الفنادق إذا لم تكن متزوجا، لن نسأل رجلا وامرأة يحجزان فندقا إذا كانا متزوجين أم لا، وستكون المرأة قادرة على ارتداء البكيني في وجهة البحر الأحمر.