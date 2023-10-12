حضري صوص الزبادي الصحي مع البطاطس المقلية واستمتعي بمذاق لذيذ

صوص الزبادي من الوصفات السهلة التي يمكنك تحضيره كبديل صحي ومفيد للكاتشب، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.



طريقة عمل صوص الزبادي

المقادير

نصف كوب زبادي

فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة جبن كريمي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة ونصف من الخردل

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة أوريجانو

رشة فلفل أسود





طريقة التحضير

احضري الوعاء المفضل لديك، ثم أضيفي

الزبادي والمايونيز والجبن الكريمي وعصير الليمون والخل والخردل وبودرة البصل والثوم، والفلفل الأسود والأوريحانو في وعاء.

اخفقي المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس تماماً.

وبعد ذلك قدمي صوص الزبادي إلى جانب البطاطس.