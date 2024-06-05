الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رسميًا.. سلوفينيا تعترف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة

بوابة الوفد الإلكترونية

اعترفت سلوفينيا رسميًا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الخارجية السلوفينية بيانا قالت فيه على منصة "إكس": "اعترفت سلوفينيا في 4 يونيو 2024 رسميا بأن فلسطين دولة مستقلة وذات سيادة".

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وفي خطاب موجه إلى الشعب الفلسطيني، أكدت وزيرة الخارجية تانيا فاجون أن قرار سلوفينيا "هو رسالة أمل وسلام"، مضيفة: "نحن نؤمن بأن حل الدولتين فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في الشرق الأوسط".

ويشار إلى أن 52 من أصل 90 عضوا في البرلمان صوتوا لصالح قرار الاعتراف، وسبق واعترفت إسبانيا وايرلندا العضوان في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى النرويج رسميا بدولة فلسطين بهدف التقدم نحو السلام في الشرق الأوسط بحسب الدول الثلاث، وأثارت هذه الخطوة غضب تل أبيب.

ويُشار إلى أن إسرائيل صرحت الأسبوع الماضي أنها تأمل في أن يرفض البرلمان السلوفيني توصية الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين التي تعتبر "مكافأة لحماس" بحسب حكومة بنيامين نتنياهو.

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