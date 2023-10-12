فلسطين تُعلن إصابة 5 مصريين خلال عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، إصابة 5 مواطنين يحملون الجنسية المصرية خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية في نبأ عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

في وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 447 طفلًا و248 امرأة ضمن 1417 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

اتخذت وزارة الصحة الفلسطينية عددًا من القرارات المهمة تخص المواطن الفلسطيني في قطاع غزة وذلك تغليبًا للمصلحة العامة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن حصيلة الضحايا مُنذ بدء طوفان الأقصى:

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، حصيلة قتلاه مُنذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

قام الجيش بتحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، ليُصبح عدد القتلى من الجنود الآن 245 جنديًا، إذْ ذكر أنه من بين الجنود القتلى هناك جنديات أيضًا.

سمح الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، بنشر أسماء 25 جنديًّا قتلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، وأشار الجيش إلى أنه تم إبلاغ أسر الجنود بمقتلهم.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الجيش، أنه تم قتل 5 ضباط يشغلون منصب قائد فرقة في الكتيبة 13 من لواء غولاني، وقائد سرية في الكتيبة 13 ونائبه من ذات اللواء.

كما لقي، 3 جنود من الكتيبة 13 في لواء غولاني مصرعهم برفقة آخر من الكتيبة 51، وضابطي هندسة وتقنية من ذات اللواء.