النائب طارق عبد العزيز: كلمات الرئيس رسائل للمجتمع الدولى لإنقاذ فلسطين من الجرائم اللانسانية

اشاد النائب الوفدي طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بكلمات الرئيس السيسي خلال تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، مؤكداً أنها رسائل للمجتمع الدولى بضرورة التكاتف وإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضدة اشرس الجرائم اللانسانيه في غزة .

القضية الفلسطينية

واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الرئيس السيسي وضع الجميع امام مسئولياته ، مؤكدا علي عقيدة مصر التي لا تحيد في الدفاع عن قضايا الوطن العربي وعلي رأسها القضية الفلسطينية ، والتي قدمت مصر الغالي والنفيس علي مدار تاريخها في الدفاع عن القضيه القوميه الكبري وهى حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد عضو الشيوخ بأن الرئيس أكد علي موقف مصر الدائم في الدعوى للسلام كمنهج مصري ، بالاضافه التحديات التي تواجه مناطق كثيره في العالم وعلي رأسها منطقتنا العربيه وضرورة ايجاد حلول جذرية لهذه الصراعات .

وثمن عبد العزيز من الجهود الكبيرة التي يقوم بها الرئيس السيسي في سبيل إنقاذ الأبرياء من المدنيين وإيجاد سبل فوريه لإدخال المساعدات الإنسانية والغذائيه ، الي المدنيين في غزة ، الواقعين تحت المدافع و صواريخ القوات الإسرائيلية .

ووجه عبد العزيز الشكر والتقدير لأبناء الجيش المصري العظيم حصن الوطن ودرعه ، الباسل الذي يحفظ أمن والكرامة واستقرار هذا الوطن بعزيمة لاتلين ، وإيمان راسخ في الحفاظ علي مصر وشعبها وأرضها ، مؤكداً بأن شعب مصر خلف رئيسه وجيشه العظيم في خندق واحد.