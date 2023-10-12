السيسي: مصر دائمًا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لشعب مصر ولكل شعوب الأرض، مؤكدا أن حكم التاريخ وقواعد الجغرافيا قد صاغوا ميثاق الشرف العربي في وجدان الضمير المصري، ما جعل مصر دائما وأبدا في صدارة الدفاع عن الأمة العربية.

وأضاف أن مصر تبذل دائما كل ما تملك من أجل الحق العربي المشروع، مؤكدا أنه حين كانت الحرب كنا مقاتلين، وكان السلام فكنا مبادرين، ولم نخذل أمتنا العربية ولن نخذلها أبدا.

وأوضح السيسي: “أننا في ظل تطورات شديدة الخطورة وسعي دؤوب من أطراف متعددة للحيد بالقضية الفلسطينية عن مسارها الساعي لإقرار السلام القائم على العدل، والمبادرة العربية للسلام ومقررات الشرعية الدولية إلى تصعيد وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم”.

وتابع: “أدعو كل الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورًا للمسار التفاوضي، تجنبًا لحرائق ستشتعل فلـن تتـرك قاصـيًا أو دانيًا إلا وأحرقته مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط”.

حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.