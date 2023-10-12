السيسي يمنح نوط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية (فيديو)

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي نوط الواجب العسكري لأوائل خريجي الكليات العسكرية، اليوم الخميس، وذلك خلال حفل خريجي الكليات العسكرية لعام 2023.

كما شهد السيسي حلف يمين خريجي الكليات العسكرية لعام 2023، وفعاليات تسليم وتسلم القيادة لطلاب الكليات العسكرية.

انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.