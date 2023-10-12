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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن قادة عظام من الرموز العسكرية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًّا بعنوان "قادة في وجدان الأمة"، اليوم الخميس، خلال حفل تخرج الكليات العسكرية لعام 2023. 

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السيسى يشهد فعاليات تسليم وتسلم القيادة لطلاب الكليات العسكرية (فيديو)

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السيسي يشهد عرضا مبهرا للموسيقى العسكرية فى حفل تخرج طلبة الكليات العسكرية (فيديو)

 تحدَّث الفيلم عن قادة عظام من الرموز العسكرية المصرية الذين أطلقت أسماؤهم على دفعات خريجي الدفعات العسكرية هذا العام تخليدًا لما قدَّموه من أعمال بطولية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حلف يمين خريجي الكليات العسكرية لعام 2023، اليوم الخميس.

انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية:

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

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