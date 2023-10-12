السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًّا عن قادة عظام من الرموز العسكرية (فيديو)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًّا بعنوان "قادة في وجدان الأمة"، اليوم الخميس، خلال حفل تخرج الكليات العسكرية لعام 2023.

تحدَّث الفيلم عن قادة عظام من الرموز العسكرية المصرية الذين أطلقت أسماؤهم على دفعات خريجي الدفعات العسكرية هذا العام تخليدًا لما قدَّموه من أعمال بطولية.

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حلف يمين خريجي الكليات العسكرية لعام 2023، اليوم الخميس.

انطلاق حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية:

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.