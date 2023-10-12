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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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السيسي يهنئ خريجي الكليات العسكرية: اختاروا أن يكونوا درع وسيف الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التهنئة لخريجي الكليات العسكرية لانضمامهم لصفوف القوات المسلحة خير أجناد الأرض، اليوم الخميس، وذلك خلال حفل تخرج الكليات العسكرية لعام 2023.

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وهنأ الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، أسر الخريجين الذين يحصدون ثمار ما زرعوه في نفوس ووجدان أبنائهم من قيم ومبادئ، كما قدم لهم التحية الواجبة. 

وقدم السيسي التحية والإجلال لشهداء مصر الأبرار الذن قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وكرامته مصونة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إننا نحتفل اليوم معا بتخريج جيل جديد من أبناء مصر الذين تعلموا في مدرسة العسكرية المصرية مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة وعاهدوا الله واهبين أنفسهم للوطن محافظين للوطن على أرضه ومقدرات شعبه”.

وأوضح أنهم اختاروا أن يكونوا درع الوطن وسيفه وتسلحوا بالعلم والايمان في الأكاديمية العسكرية العريقة.

تحية لشهداء مصر

ووجه السيسي، التحية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ليظل هذا الوطن باقيا وتظل كرامته مصنونه ورايته عاليه بين الأمم.

وقد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ قليل إلى مقر الكلية الحربية لحضور حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

 انطلقت احتفالية تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الوطنى، وذلك بمقر الكلية الحربية.

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه  التحية لأسر طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية قبل بدء حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية.

انطلق مساء الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وتعد الكلية الحربية مصنع الرجال الأشداء، والصرح التعليمى الأول بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأحد مفاخر الوطن على امتداد واتساع تاريخه العريق، ذلك الصرح العسكرى العلمى الذى يعتبرالأقدم فى الشرق الأوسط وأفريقيا، يرجع تاريخه إلى عام 1811م.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

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