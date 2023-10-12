كيف يؤثر تغير المناخ على محاصيل الجنجل خلال الأعوام المقبلة؟.. خرائط الحرارة تحذِّرُ

حذَّرتْ دراسة علمية حديثة من أن تغير المناخ سيؤثر بشكل متزايد خلال الأعوام المقبلة، على مزارعي نبات الجنجل أو (حشيشة الدينار)، في مناطق زراعة الجنجل الأوروبية الرئيسية، والتي تشمل 5 مناطق، بينهم 3 بلدات في جنوبي ألمانيا، بالإضافة إلى منطقتين في جمهورية التشيك وسلوفينيا.

تأثير تغير المناخ على محاصيل الجنجل خلال الأعوام المقبلة:

وفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، خلصت نتائج الدراسة إلى أنه سيكون متوسط كميات محاصيل الجنجل وما تحتويه من حمض الألفا الضروري من أجل المذاق المر الخاص بالجعة، أقل بكثير بالمقارن مع ما كانت عليه في الماضي.

تأثير تغير المناخ على محاصيل الجنجل خلال الأعوام المقبلة

في الوقت نفسه، دعا باحثو الدراسة إلى اتخاذ إجراءات تكيف فورية والبحث عن مساحات أكبر للزراعة، متوقعين أن انخفاض حمض الألفا بواقع الثلث لكل هكتار من المساحات المزروعة خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2050، بالمقارنة مع المحاصيل التي تم جنيها خلال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2018.

على صعيد آخر، تكشف خرائط الحرارة عن البلدان التي قد تصبح قريبًا شديدة الحرارة بسبب تغير المناخ وتأثيره على دول العالم، إذْ لا يمكن العيش فيها إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية.

يقول الباحثون: “إن نحو 2.2 مليار شخص في باكستان ووادي نهر السند في الهند، بالإضافة إلى مليار شخص في شرق الصين، و800 مليون شخص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، سيكونون من بين أولئك الذين يواجهون حرارة تتجاوز قدرة الإنسان القصوى على التحمل”.