إسرائيل ترفض دخول الموارد الأساسية إلى غزة قبل إطلاق الرهائن

أكد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، رفضه لوجود هدنة إنسانية في حصارها لقطاع غزة قبل تحرير جميع رهائنها، فيما فاقم الحصار الإسرائيلي على القطاع إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، حجم المعاناة على المدنيين.

ويأتي ذلك بعدما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح بمرور إمدادات الوقود للحيلولة دون تحول المستشفيات المكتظة إلى "مشارح".

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر، اليوم الخميس: "المأساة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد مروعة وأناشد الطرفين الحد من معاناة المدنيين".

لا كهرباء ولا ماء قبل تحرير الأسرى

وردًا على تلك التصريحات، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك أي استثناء من الحصار بدون تحرير الرهائن الإسرائيليين.

وكتب على منصة إكس: "مساعدة إنسانية لغزة؟ لن يتم رفع أي مفتاح كهربائي، ولن يتم فتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم".

وأضاف: "إنسانية مقابل إنسانية، ولا ينبغي لأحد أن يعطينا درسا في الأخلاق".

وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، إنه على إسرائيل إنهاء حصار قطاع غزة فورا والعمل معنا لوقف القتال.

وأوضح مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، أن "حصار إسرائيل لقطاع غزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين”، مشيرا إلى أن “ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها".

وأضاف: "حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك".

ولفت مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إلى أن "منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين".

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