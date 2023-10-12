مصر تطالب إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح

أكدت جمهورية مصر أن معبر رفح الحدودي مفتوح للعمل، ولم يتم إغلاقه منذ بدء الأزمة، إلا أن تعرض مرافقه على الجانب الفلسطيني للتدمير يحول دون انتظام عمله، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حتى تنجح جهود الترميم والإصلاح ما يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الفلسطينيين.

ودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في دعم الشعب الفلسطيني إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمطار العريش الدولي.

وأكدت أن المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية تحتم على أصحاب الضمائر الحية أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد ضحاياها لـ 1300 قتيل:

في سياق آخر، أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الخميس، عن ارتفاع جديد في عدد القتلى الإسرائيليين إزاء الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت، إذ وصل العدد إلى 1300، بالإضافة إلى إصابة 3300 شخص من بينهم العشرات في حالة حرجة.

وتستمر المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي، حيث بدأ التصعيد، الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددًا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

وقام الجيش الإسرائيلي بالرد على تلك العمليات، إذ أطلق عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

بينما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة.

وأكد المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأشار إلى أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس، وقال: "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".