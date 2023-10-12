اللواء فؤاد فيود: إسرائيل بتحلم ومش هنفرط في ذرة رمل من سيناء

قال اللواء فؤاد فيود، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الأوضاع في قطاع غزة تمر بأسوأ مراحلها، إذ توحش المحتل الإسرائيلي بارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، لتحقيق هدفه ورغبته في تهجير أصحاب الأرض والاستيلاء عليها وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف فيود، في تصريحه لـ"الوفد"، أن قيام حركة حماس العملية العسكرية "طوفان الأقصى"، وتوجيه الضربات العسكرية ضد إسرائيل، جاءت ردًا على تصرفات الاحتلال القاسية والمتكررة في حق الشعب الفلسطيني، وأعمال العنف في القدس وغزة والضفة الغربية.

وأكد الخبير العسكري، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار المميت على الفلسطينيين من قطع للكهرباء والمياه وحذر دخول الإمدادات لأهل غزة، واستمرار القصف الجوي، والتهديد بالهجوم البري، جميعها أشكال لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، مضيفًا: هما بيحلموا ومفيش ذرة رمل واحدة من أرض سيناء هتروح لغير المصريين.

وأوضح أنه في حالة الهجوم البري على غزة، ينبغي على الدول العربية الاتحاد وأخذ موقف واضح وصارم ضد الاحتلال الإسرائيلي لحماية الشعب الفلسطيني من بطش العدو الصهيوني.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات والقصفات الجوية، على قطاع غزة، لليوم السادس على التوالي، الأمر الذي راح على إثره أكثر من 1200 شهيد وآلاف المصابين، فضلًا عن فرض الحصار الكامل على غزة وحذر دخول أية إمدادات للقطاع وقطع الكهرباء والمياه على الأهالي.