الأردن ترسل أول طائرة إغاثة لغزة إلى مطار العريش

أرسلت الأردن أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، تمهيدا لإدخالها عبر معبر رفح البري، فيما دعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي.

وفي ظل الحرب الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل منذ مطلع الأسبوع، أعلن التلفزيون الأردني، اليوم الخميس، أن طائرة أردنية تحمل مساعدات إنسانية بنحو 20 طنا موجهة للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وصلت إلى مطار العريش، تمهيدا لإدخالها عبر معبر رفح البري.

وتبذل مصر مساعي حثيثة مع الجانب الإسرائيلي، لوقف إطلاق نار مؤقت يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من معبر رفح المغلق حاليا.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عن طريق معبر رفح، بالتنسيق الكامل والمسبق مع السلطات المصرية.

كما أمر الملك عبد الله بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

معبر رفح الحدودي

دعت مصر، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تم تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، وذلك حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان لها.

وأكدت وزارة الخارجية، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.

ونفى بيان الخارجية، ما يتم تداوله من معلومات بشأن إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، مؤكدًا على أن المعبر مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة.

وأشار البيان أن تعرض مرافق المعبر الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعى.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

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