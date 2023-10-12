الصداقة الإيطالية العربية تشارك في تظاهرة الجالية الفلسطينية من أجل غزة

دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في إيطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية.



وصدر عن الجالية الفلسطينية :

بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين.

فإننا ندعوا ونطالب الجميع للنزول والمشاركة الفعالة بالمظاهرة المنظمة، يوم الجمعة 13.10.2023 الساعة السادسة مساء في ساحة Piazza Vittorio في روما.



وطالب الجميع الحضور والمشاركة بالحطات وبرفع أعلام فلسطين.

وكان قد أدان امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش الصحف الغربية التي تسمي المقاتلين الفلسطينيين بالارهابيين.

وذكر ان العالم يستمر لإعتماد وزنين و مكيالين بتعامله مع قضايا الشعوب وقال ان عالم اليوم مزاجي يسمي من يريد بالمناضل ومن يريد بالإرهابي .

وفي حديثه مع موقع الصداقة أون لين ذكر عميش بقرارات الأمم المتحدة واخرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي صوتت بأغلبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أي الحق بالنصال بمختلف الوسائل للحصول على استقلاله وإنهاء الاحتلال.

وأضاف عميش أن التصويت الجامع على هذا القرار يشكل ردا طبيعيا على محاولات تقويض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية.

وانهى عميش بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.