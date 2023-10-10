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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأردن تنفي استخدام قواعدها العسكرية لنقل إمدادات لإسرائيل

الأردن
الأردن

أكد الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أن كل ما قيل حول استخدامه القواعد العسكرية الأردنية من قبل الجيش الأمريكي لنقل إمدادات لإسرائيل التي تخوض حربا مع حركة حماس، ما هو إلا مزاعم كاذبة.

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وأكد المصدر في الجيش الأردني أن ما تم تداوله حول "انطلاق طائرة عسكرية أميركية من قاعدة عسكرية أردنية ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة".

وأوضح أن "الطائرة المشار إليها في مزاعم كاذبة روجت مساء الأول من أمس عبرت الأجواء الأردنية بعد منحها تصريح عبور وفق الإجراءات القانونية التي تحكم حركة الطيران الدولية، وتأكيد طلب العبور أنها تحمل ركابا ولا تحمل أي معدات".

وحذر المصدر أن "هذه المزاعم تأتي في إطار حملات التشويه ضد مواقف الأردن الثابتة وجهوده المتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية، وتضحيات القوات المسلحة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".

وأكد المصدر ضرورة "أخذ الأخبار من مصادرها الموثوقة والحذر من حملات التشويه المشبوهة التي تستهدف الأردن ومواقفه".

 

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