طرق استخراج فيش جنائي مميكن.. يرغب العديد من المواطنين في عمل فيش جنائي لتقديمه ضمن المستندات المطلوبة قبل السفر إلى الخارج أو في التقديم بالوظائف الخالية.

وأتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الإلكتروني، عمل فيش جنائي أو صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبيه " مميكن أو إلكتروني، أو من أقسام الشرطة، أو من خلال الماكينات الإلكترونية بشكل فوري.

وخلال السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد " كل ما يخص عملية استخراج الفيش الجنائي الرسوم والأوراق المطلوبة.

رسوم استخراج فيش جنائي مستعجل

ويمكن استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

رسوم استخراج فيش جنائي

حددت وزارة الداخلية رسوم استخراج الفيش الجنائي والتي تقدر بمبلغ 70 جنيها، مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

خطوات استخراج فيش جنائي الكتروني

الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي: https://moi.gov.eg/home/contact

تسجيل الدخول في حال كنت تمتلك حساب مسبق على الموقع، وفي حال لم يكن لديك حساب فلا بد من إنشاء حساب أولًا. يتم اختيار قسم الأدلة الجنائية. اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

يتم حينها اختيار صحيفة الحالة الجنائية الإلكترونية. يجب أن تكون قد قمت باستخراج فيش جنائي مسبقًا بشرط ألا تتعدى مدة عام واحد.

إدخال ادخل البيانات المطلوبة.

الضغط على خيار الدفع الإلكتروني وسيتم حينها خصم مبلغ 70 جنيهًا من بطاقتك أو حسابك.

يتم استخراج فيش جنائي ويرسل إلى العنوان الذي تحدده في مدة لا تتعدى يومان عمل فقط.