استخراج فيش جنائي.. يحتاج الكثير من المواطنين استخراج فيش جنائي لاستخدامه في أغراض عديدة كونه مستند مهم وضروري في العديد من الأمور الحكومية والتجنيد والتوظيف والعمل وغيرها الخدمات الأخرى التي تتطلب مستند صحيفة إثبات الحالة الجنائية وإتاحة الفيش الجنائي فوري أون لاين يسهل على الكثير من المواطنين من الذهاب لأقسام الشرطة وتوفير الوقت بالاستلام في نفس اليوم.

وزارة الداخلية

وأتاحت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، خدمات جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطن، والذي جاء من بينها طلب استخراج فيش وتشبيه فوري يتم استخراجه الكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

شروط استخراج فيش جنائي إلكتروني أون لاين

أن يكون المتقدم قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من عام 2019 حيث قد تم التأكيد على أخذ بصماته.

في حالة رغبة المتقدم في توثيق الصحيفة الجنائية لتقديمها خارج الدولة، يتم اعتماده من قِبل وزارة الخارجية بعد استخراج الصحيفة أون لاين.

أما في حالة طلب الوثيقة من خارج مصر للمواطنين المصريين، يتم تقديم طلب إلى السفارة المصرية.

كيفية استخراج فيش جنائي فوري أون لاين

استخراج فيش جنائي أون لاين يساعد الكثير من المواطنين توفير رحلة التوجه إلي أقسام الشرطة التابع لمحل الإقامة الخاص بالمواطن لاستخراجه والذي يحتوي على الكشف عن القضايا التي تظهر بداخل الفيش الجنائي لمعرفة إذا كان به أحكام قضائية من عدمه، ومن خلال الخطوات التي تتم في عملية استخراج فيش جنائي أون لاين بخطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية الموجود بالرابط

https://moi.gov.eg/

الدخول على "دليل الخدمات".

اختيار الأدلة الجنائية.

تسجيل الدخول على الموقع.

إنشاء حساب جديد في حالة دخولك لأول مرة.

اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

استكمال البيانات المطلوبة.

الدفع الإلكتروني لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

الوقت الذي يستغرقه استخراج الفيش والتشبيه

يش الجنائي بناءً على نوع الطلب.

في حالة الطلب المستعجل أونلاين يستغرق 48 ساعة، على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

في حالة الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة.

في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم.