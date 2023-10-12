لزيادة الكمية.. حبس شخصين متهمين بخلط الأستوركس بمخدر الحيوانات

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط تشكيل عصابي أمام جهات التحقيق، مكون من شخصين متخصصين فى ترويج المواد المخدرة أنهما يقومان بخلط مخدر الحيوانات لزيادة كميتها، في منطقة التجمع الأول والخامس.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجه إليهم.

كما أمرت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لكتابة تقرير وافي عنها، وكلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما يقومان بخلط مخدر الحيوانات مع مخدري الحشيش والاستروكس وكمية من الأقراص وذلك لزيادة كمية المواد المخدرة وتوزيعها على عملائهم.

وكانت قد نجح رجال المباحث في اسقاط متهمين إثنين تخصصا في ترويج المواد المخدرة بدائرة قسمي التجمع الأول والخامس.

وضبط رجال الأمن المتهمين كمية كبيرة من مخدري الحشيش والاستروكس، من خلال مداهمة وقرهما حيث يقومان بخلطهما وإعادة تدويرهما لزيادة كميتهما،وعثر وبحوزتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وبحسب التحريات التي أجراتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فتقدر بنحو مليون جنيه تقريباً، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بواسطة رجال المباحث وتوصلت تحريات المباحث لصحة الحادث وتمكنت من ضبط المتهمين.

وفي واقعة آخرى أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بطريق الجعفرية أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا يفيد بانقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق الجعفرية أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 32 سنة بإصابات متفرقة بالجسم.

و تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

كما أصيب طالب بطلق نارى عن طريق الخطأ، أثناء قيامه صديقه باللعب بسلاح نارى غير مرخص خرجت منه طلقة نتجت عنها إصابته، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.