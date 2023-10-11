عايز يوسع شقته.. حبس المتهم بالتخلص من جاره

أمرت نيابة الأميرية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل متهم بالتعدى على موظف جاره بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة السجل الجنائي للمتهم، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيق معه أمام النيابة، بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينه وبين المجنى عليه.

وأضاف المتهم أنه حاول إخراج المجنى عليه من شقته للحصول عليها وضمها إلى شقته ولكنه رفض فقام بالخناق معه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الأميرية من إحدى المستشفيات تفيد بوصول موظف مصاب بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهم وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليه وأقر بإرتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

ومن جهة أخرى أمرت النيابة العامة ، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بقتل شقيقه في منطقة حلوان بالقاهرة بسبب خلاف بينهما على 1000 جنيه، حيث سدد له عدة طعنات بـ مطواة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي، بمنطقة عرب الوالدة، بوقوع جريمة قتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة بينهما.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمد" 30 سنة، وبمناظرة الجثة تبين بها عدة طعنات نافذة، إثر وقوع مشاجرة مع شقيقه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل شقيقه في منطقة حلوان، وتبين أن الخلاف نشب بينهما بسبب 1000 جنيه، حيث سدد له عدة طعنات بـ مطواة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.