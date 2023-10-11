حبس المتهم بالتخلص من شقيقه بسبب 1000 جنيه

أمرت النيابة العامة ، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بقتل شقيقه في منطقة حلوان بالقاهرة بسبب خلاف بينهما على 1000 جنيه، حيث سدد له عدة طعنات بـ مطواة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي، بمنطقة عرب الوالدة، بوقوع جريمة قتل شاب على يد شقيقه خلال مشاجرة بينهما.

وبالفحص، تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمد" 30 سنة، وبمناظرة الجثة تبين بها عدة طعنات نافذة، إثر وقوع مشاجرة مع شقيقه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بقتل شقيقه في منطقة حلوان، وتبين أن الخلاف نشب بينهما بسبب 1000 جنيه، حيث سدد له عدة طعنات بـ مطواة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

ووضع قانون العقوبات المصري، شروط لتشديد العقوبة على المتهمين فى جرائم القتل هي:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

* ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.