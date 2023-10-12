أوضاع كارثية بمستشفيات غزة والعدوان الإسرائيلي يفاقم المعاناة

تصاعدت التحذيرات من خطورة الوضع في مستشفيات غزة، التي تشهد اكتظاظ شديد ونقص في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء، وسط مخاوف من نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع، ما قد يحولها إلى المشارح.

وفي الوقت الذي تتكشف فيه الأزمة الإنسانية بسرعة في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من أن مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في مستشفيات قطاع غزة سينفد، اليوم الخميس.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع التي وصفتها بالكارثية في المستشفيات، خاصة "بعد توقف الكهرباء خلال ساعات من الآن".

المستشفيات تواجه خطر التحول إلى المشارح

وحذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، صباح اليوم الخميس، من أن المستشفيات في غزة «تواجه خطر التحول إلى المشارح» بعد انقطاع طاقتها خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.

وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط: "بينما تفقد غزة الطاقة، تفقد المستشفيات الطاقة، مما يعرض الأطفال حديثي الولادة في الحاضنات والمرضى المسنين الذين يعانون من الأكسجين للخطر".

وأفادت وكالات الإغاثة ومسؤولو الصحة أن مئات الآلاف نزحوا وسط نقص الغذاء والمياه والكهرباء، مما يزيد الضغط على المرافق الطبية.

ومن جهتها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" الأربعاء أن المستشفيات في غزة مكتظة وتعاني من نقص في الأدوية والإمدادات الطبية والكهرباء.

وفي بيان، قالت أفريل بينوا، المدير التنفيذي لمنظمة أطباء بلا حدود في الولايات المتحدة الأمريكية، إن وكالة الإغاثة ترصد "نقصًا في المياه والكهرباء والوقود الذي تعتمد عليه المستشفيات في تشغيل مولداتها".

وأردفت بينوا قائلة: "لا تملك بعض المستشفيات سوى القليل من الوقود لمدة 4 أيام".

مجازر ارتكبت في حق عائلات بأكملها

وكثفت إسرائيل هجومها الجوي على غزة في أعقاب هجوم حماس نهاية الأسبوع على مدن إسرائيلية، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف، وانقطاع كبير في إمدادات الطعام والكهرباء.

ومن جهته، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، إن هناك مجازر ارتكبت في حق عائلات بأكملها، حيث يحدد الاحتلال مربعات وينسفها تماما، مشيرا إلى الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع ونزوح نحو 400 ألف مواطن داخليا هربا من القصف الإسرائيلي.

وقال الشوا إن بعض المؤسسات الصحية خرجت عن الخدمة، كما تم استهداف سيارات إسعاف ومسعفين، وهي أفعال وممارسات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.

فيما قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم للإذاعة الفلسطينية إن غزة "ستغرق في الظلام خلال ساعات".

وأوضح ملحم أنه لم يتبق في شركة كهرباء غزة سوى 300 ألف لتر من الوقود، وهي كمية تكفي ما بين عشر ساعات و12 ساعة فقط.

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