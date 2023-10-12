الخميس 12 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شولتس: يوجد اتصال وثيق بالرئيس السيسي لبحث تطورات الأوضاع في غزة

الرئيس السيسي والمستشار
الرئيس السيسي والمستشار الألماني

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه على اتصال وثيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

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ونوه "شولتس" أنه سيجتمع مع الملك عبد الله ملك الأردن الأسبوع المقبل، للحديث عن الأواضع في قطاع غزة.

طوفان الأقصى

يذكر أن طوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة “حماس” بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت الماضي، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال  تنفيذ عملية “السيوف الحديدية” ضد قطاع غزة، ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى، بينما أعلنت ألمانيا فى وقت سابق، عن تعليق المساعدات للفلسطينيين مؤقتا لحين مراجعتها.

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