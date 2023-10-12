طائرات الاحتلال تقصف منزل عائلة فلسطينية بمنطقة جباليا شمال غزة (شاهد)

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منزلًا لعائلة بمنطقة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

مخيم الشاطئ

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، أن القصف تسبب في إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة، وأسفر عن تدمير منزل بالكامل في مخيم الشاطئ.

ونوه إلى أن أطقم الإسعاف التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية نقلت المصابين لمستشفى الشفاء بقطاع غزة، لافتًا إلى أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بغلاف غزة.

طواقم الإسعاف بوزارة الصحة

وأشار إلى أن طواقم الإسعاف بوزارة الصحة، انتشلت في وقت سابق فجر، اليوم الخميس، جثامين 18 شهيدًا، ونقلت عددًا من الجرحى إلى المستشفيات بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم السادس على التوالي في غزة، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارًا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

وأعلنت الأمم المتّحدة فجر الخميس، أنّ أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي.