أسعار الفول صباح اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. المستورد بكام

أسعار الفول.. سيطر الاستقرار والثبات السعري على أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجل سعر الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيه للطن.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيه للطن.

الفول الأسترالي

كما سجل سعر الفول الأسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 25,000 جنيه للطن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.