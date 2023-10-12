الخميس 12 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفول صباح اليوم الخميس عند تاجر الجملة.. المستورد بكام

الفول
الفول

أسعار الفول.. سيطر الاستقرار والثبات السعري على أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الخميس في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجل سعر الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيه للطن.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

txt

علاء عز: شركات القطاع الخاص تستعد لمبادرة تخفيض الأسعار السبت المقبل

txt

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

سعر الفول البلدي والمستورد اليوم

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 35,000 جنيه للطن.

 

الفول الأسترالي

كما سجل سعر الفول الأسترالي ثباتًا لدى التجار بلغ نحو 25,000 جنيه للطن.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

مواد متعلقة

علاء عز: شركات القطاع الخاص تستعد لمبادرة تخفيض الأسعار السبت المقبل

79 أستاذًا من جامعة القاهرة في قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

إسرائيل تمارس سياسة القمع وتقطع الكهرباء عن الأسرى الفلسطينيين في سجونها
الجريدة الورقية