الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يشهد اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023، إقامة العديد من المباريات سواء الدولية الرسمية أو الودية في الوطن العربي أو في أوروبا، حيث تقام مواجهات في تصفيات أمم أوروبا، وتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

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ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر أمام زامبيا الودي في الإمارات، بجانب لقاء منتخب إسبانيا أمام أسكتلندا في تصفيات أوروبا، وأخيرا صدام كولومبيا أمام أوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

مباراة مصر أمام زامبيا، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس1.

 

مصر الأولمبي أمام الأردن، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس2.

 

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم

لاتفيا أمام أرمينيا، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD.

 

روسيا البيضاء أمام رومانيا، وتنطلق الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 6 HD.

 

إسبانيا أمام أسكتلندا، وتنطلق الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

 

قبرص ضد النرويج، وتنطلق الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 3 HD.

 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

 كولومبيا أمام أوروجواي، وتنطلق الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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