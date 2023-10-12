علاء عز: شركات القطاع الخاص تستعد لمبادرة تخفيض الأسعار السبت المقبل

صرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه استعداداً لتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار يوم السبت، تحولت شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية، إلى خلية نحل من العمل المتواصل بدعم كامل من الحكومة .

وأكد عز، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يترجم قراره الفوري بتعليق الجمارك والرسوم على مستلزمات انتاج سلع المبادرة الى قرار تنفيذى، كما أن البنوك تبدأ في التدبير لمستلزمات الإنتاج وسلع المبادرة ، وبالنسبة لموانئ مصر تستقبل 60 ألف طن فول، يليها 150 ألف طن ارز للمبادرة.



أشار عز، إلى أن الحكومة الهندية، تستثنى مصر من قرار حظر تصدير الأرز، وتسمح بتصدير 250 ألف طن لمصر،

وبالنسبة للسكر، فقد تم توريد الاف الاطنان من السكر الى مصانع التعبئة، ليباع بسعر 27 جنيه للمستهلك، و بدأ المنتجون فى ضخ بعض سلع مبادرة خفض الأسعار بالأسواق بالأسعار المخفضة من 15% الى 25%.

وعن ضمان وصول الخصومات الى المواطن، قال عز إنه تم البدء فى طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين.