زيت الليمون من الزيوت العطرية الفعالة، والذي يتميز برائحته النفاذة وفعاليته في إزالة البقع وتلميع الأرضيات سواء الخشبية أو غيرها من الأنواع، وفيما يلي نقدم لك طريقة أبرز فوائد زيت الليمون وطريقة استخدامه لتنظيف الأرضيات.

زيت الليمون

طريقة تحضير مزيل البقع بزيت الليمون:

المكونات

نصف كوب من الخل الأبيض

بعض القطرات من زيت الليمون العطري

كوب الماء

ملعقة صغيرة من الزيت المعدني

طريقة تطبيق المزيج:

قومي بخلط الخل مع الماء جيدًا، ثم أضيفي زيت الليمون مع الزيت المعدني، وامزجيهم بشكل جيد.

اسكبي الخليط بشكل عشوائي على الأرض، ثم امسحيها جيدًا باستخدام الممسحة لتلميع الأرضيات.

استخدامات أخرى لزيت الليمون

معطر للجو:

يتميز زيت الليمون برائحته القوية والمنعشة، لذلك يستخدمها البعض كمعطر للأثاث، أو إضافته على منتجات العناية بالجسم؛ لإضافة رائحة منعشة وقوية.

يعالج مشاكل البشرة:

زيت الليمون من الزيت السحرية والتي يمكنك إضافته مع منتجات العنية بالبشرة للحصول على بشرة صافية خالية من الاتساخات، فتعمل على إذابة الشحوم وتوحيد البشرة، لاحتوائه على مجموعة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة الهامة.

يساعد على الهدوء والاسترخاء:

يعرف الليمون عامةً بأنه يساعد على الهدوء، لذلك عندما نرى أحد متوتر نقدم له عصير الليمون ليساعده على الشعور بالهدوء، كذلك يفعل زيت الليمون، فعند وضع القليل منه على الجسم والبدء في استنشاقه، يدخل الشخص في حالة من الراحة والاسترخاء.