الاتحاد الإنجليزي يدرس إيقاف باكيتا مدى الحياة

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرار جديد بشأن اللاعب البرازيلي باكيتا نجم وست هام يونايتد بعد إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروي بعد تورطه في قضية المراهنات.





ويسعى الاتحاد الإنجليزي إلى إيقاف لوكاس باكيتا نجم ويست هام مدى الحياة بعد تورطه في المراهنات حسبما نشرت صحية "ذا صن" البريطانية.



وتابعت التقارير الصحفية الإنجليزية، أن الاتحاد الانجليزي يريد إيقاف لوكاس باكيتا مدى الحياة حيث تم كشف تفاصيل غير عادية عن عملية احتيال في قضية المراهنات التي وجهت له، بعدما وجه له 60 رهانا على اللاعب البرازيلي.



وكان محامو لوكاس باكيتا طالبوا بمهلة من أجل الرد على إدعاءات المتعلقة بقضية المراهنات.



واستدعى منتخب البرازيل، لاعبه باكيتا رغم الإيقاف الذي تعرض له، للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده السامبا، وتواصل الاتحاد البرازيلي مع نظيره الإنجليزي لتوضيح بعض من الأمور المتعلقة بقضية باكيتا.



ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة المكسيك في 9 يونيو ومنتخب الولايات المتحدة الأميركية في 13 يونيو.



ويبدأ منتخب البرازيل مشواره في كوبا أميركا ضد كوستاريكا في 24 يونيو قبل أن يلعبوا ضد باراجواي بعدها بأربعة أيام ويختتموا دور المجموعات ضد كولومبيا في 2 يوليو.

