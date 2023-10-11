توقعات بانكماش أكبر اقتصاد في أوروبا

قالت الحكومة الألمانية خلال ، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.4% هذا العام، لتنضم إلى سلسلة من المتنبئين الآخرين في تنقيح توقعاتها النزولية بشكل حاد فى أكبر اقتصاد في أوروبا.

الاقتصاد الألماني

تتناقض التوقعات المنقحة مع النمو بنسبة 0.4% الذي توقعته الحكومة في أواخر أبريل .

قالت وزارة الاقتصاد في بيان إن "تأثيرات أزمة أسعار الطاقة بالإضافة إلى الضعف الاقتصادي العالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد الألماني بشكل أكثر استمرارا مما كان مفترضا في الربيع".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا (الاقتصاد الألماني) بنسبة 0.5%. وتوقعت مجموعة من مراكز الأبحاث الاقتصادية الألمانية الرائدة الشهر الماضي انكماشا بنسبة 0.6%.

وتوقعت الحكومة أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي فى أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 1.3% العام المقبل و1.5% في 2025، بفضل تراجع التضخم. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ذلك 6.1% هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.6% العام المقبل و2% في عام 2025.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها تتوقع أن ينتعش الاقتصاد مع بداية العام ثم يتسارع، بفضل تعافي الطلب الاستهلاكي.

وأقرت بأن "مكافحة التضخم الضرورية" من جانب البنك المركزي الأوروبي، والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، كانت عاملا مؤثرا في الصعوبات التي تواجهها ألمانيا.

ويواجه أكبر اقتصاد في أوروبا (ألمانيا) أيضا مشاكل أخرى مثل شيخوخة السكان، وتأخر استخدام التكنولوجيا الرقمية في الأعمال التجارية والحكومة، والروتين المفرط الذي يعيق إطلاق الأعمال ومشاريع البناء العامة، ونقص العمالة الماهرة.

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 4.3% في سبتمبر

التضخم في ألمانيا

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - اليوم الأربعاء، إن التضخم تراجع إلى 4.3% في سبتمبر مما أكد ما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.4% على أساس سنوي في أغسطس.

يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3% على أساس سنوي في سبتمبر.