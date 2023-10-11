الصحفيين تعرض فيلمًا قصيرًا من إعداد التليفزيون الفلسطينى يلخص الأحداث الجارية

عرضت نقابة الصحفيين فيلمًا قصيرًا من إعداد التلفيزيون الفلسطيني، يُلخص الأحداث الجارية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أن يتبع الفيلم القصير، فقرة شعرية للشاعر الفلسطينى فايق أبوعوكل، والشاعر المصرى أحمد عبادى، وفقرة مع كورال عباد الشمس الفلسطينى، وفاصل من الأغاني الوطنية الفلسطينية.

وكان توافد قبل قليل، عدد من الصحفيين على مقر النقابة؛ للمشاركة فى اليوم التضامنى مع الشعب الفلسطيني المقاوم ضد إجرام آلك الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان.

ونظم عدد من الصحفيين المصريين، وقفة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، رافعين أعلام دولة فلسطين، مرددين هتافات :" غزة غزة رمز العزة.. تسقط تسقط إسرائيل.. فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"

وقال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريب على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي اول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كافة أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع الكيان الصهيوني.



وأضاف عبدالرحيم، أن النقابة قد أحالت قبل سنوات عدد كبير من الصحفيين للتأديب بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أن موقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بأنها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.



وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.

وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.