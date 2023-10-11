جمال عبدالرحيم: ليس غريب على نقابة الصحفيين مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عنه

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه ليس غريب على نقابة الصحفيين المصريين أن تساند وتدافع عن الشعب الفلسطيني، والصحفيين الفلسطينين، فهي اول نقابة مهنية في مصر والشرق والأوسط تصدر جمعياتها قرارًا بحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

النقابة ترفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني

وأضاف عبدالرحيم، أن النقابة ترفض كل أشكال التطبيع بل أنها أحالة عدد كبير من الصحفيين بسبب التطبيع مع الكيان الصهيوني، فموقف نقابة الصحفيين المصريين معروف بانها دائمًا تساند القضية الفلسطينية.

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن أصدرت بيانًا منذ اليوم الأول أعلنت خلاله موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني الكامل في الدفاع عن حقهم وأرضهم، كما استنكرت فيه استهداف الصحفيين الإسرائيلين، ونعت الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدية عملهم.



وأكد عبدالرحيم أن الفعالية التي نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، جاءت بدعوة من مجلس النقابة بالإجماع، موضحًا أنها تُبرز الدور المهم للمقاومة الفلسطينية.

